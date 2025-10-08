Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας απεργός που βρισκόταν επί 23 συνεχόμενες μέρες στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του Ντένις, καθώς και για τοξικολογικές εξετάσεις, έκανε νέο κάλεσμα στον κόσμο για συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτήν την φορά όμως πρόκειται για μια συγκέντρωση «χαράς». Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Ρούτσι αφού ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν σε αυτόν τον αγώνα, τους γιατρούς που ήταν δίπλα του και τον απλό κόσμο, κάλεσε τους πολίτες σήμερα (8/10) στις 18:30 στο Σύνταγμα «για να χαρούμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Π. Ρούτσι παρέμενε επί 23 μέρες στο Σύνταγμα κάνοντας απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε την ζωή του στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Χθες, ο απεργός πατέρας σταμάτησε τον αγώνα του μετά την παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων. Αυτό θα ισχύει τόσο για όσους συγγενείς έχουν καταθέσει αντίστοιχα αιτήματα, αλλά και για όσους θα κάνουν το ίδιο και στο μέλλον.

«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της συνηγόρου του Π. Ρούτσι, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία πρόσθεσε για τον απεργό πατέρα ότι: «Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν.

Σήμερα βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτων για τις διαδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις πραγματογνωμώνων και ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο» υπογράμμισε.