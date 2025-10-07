Τέλος στην απεργία πείνας βάζει ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε την ζωή του στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Π. Ρούτσι βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος επί 23 συνεχόμενες μέρες, κάνοντας απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του και την διενέργεια των απαραίτητων τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.

Advertisement

Advertisement

Στις δηλώσεις του ο κ. Ρούτσι ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν, αλλά και τους γιατρούς που τον φρόντιζαν. Τόνισε ακόμη ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Κάλεσε ακόμη σε συγκέντρωση για την Τετάρτη στην πλατεία Συντάγματος.





Κωνσταντοπούλου: Ο Ρούτσι νίκησε τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς

Σε δηλώσεις της δίπλα στον Πάνο Ρούτσι λίγο πριν ανακοινώσει το τέλος στην απεργία πείνας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως με τον αγώνα του που έχει την στήριξη «ολόκληρης της κοινωνίας», κατάφερε «να νικήσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς» που στοχεύουν, σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «στην συσκότιση και την συγκάλυψη» της αλήθειας.

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάληψη και οι μεθοδεύσεις να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσθέτοντας πως έχει δοθεί εντολή να βγουν από το αρχείο μηνύσεις και καταγγελίες συγγενών καθώς και έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυροσφαιρας και τη πυρκαγιας στα Τέμπη.

Η κα. Κωνσταντοπούλου μίλησε για ανάσυρση δικογραφίας 3.000 σελίδων με έρευνες για τα αίτια θανάτου των θυμάτων στα Τέμπη και παραλείψεις ιατροδικαστών και πραγματογνωμόνων. «Είναι όλα ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο αγώνας αυτού του ανθρώπου, του Πάνου, με την στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια», τόνισε η ίδια.