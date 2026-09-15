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Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την ελπίδα ο νεαρός να αναρρώσει ώστε να καταθέσει ο ίδιος ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η οικογένεια και οι συνήγοροι αναμένουν την ημέρα που ο Γεράσιμος θα μπορέσει να μιλήσει για τα γεγονότα που βίωσε.

Ο δικαστικός αγώνας για την απόδοση ευθυνών συνεχίζεται παράλληλα με τη δύσκολη προσπάθεια αποκατάστασης της υγείας του επιζώντος φοιτητή.

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Τρία χρόνια και επτά μήνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού, συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ευχές του δικηγόρου στον νεαρό Γεράσιμο

Ανήμερα της γιορτής του σήμερα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Λουκάς Αποστολίδης, στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα δύναμης και ελπίδας, αναφερόμενος στον δύσκολο καθημερινό αγώνα του Γεράσιμου, αλλά και στην προσδοκία ότι θα έρθει η ημέρα που θα ξυπνήσει από το κόμμα και θα μπορέσει ο ίδιος να μιλήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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«Σήμερα ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του 1ου βαγονιού, γιορτάζει τη ζωή του. Ο Γεράσιμος συνεχίζει να παλεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αποστολίδης.

Στη δήλωσή του κάνει αναφορά και στις συγκλονιστικές μαρτυρίες των γονέων στη δίκη των Τεμπών που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι μέσα στη δικαστική αίθουσα επανέρχονται οι τελευταίες στιγμές των θυμάτων και οι λέξεις που συγκλόνισαν ολόκληρη την Ελλάδα.

«Δεν έχω οξυγόνο», «Μάρθη, σ’ αγαπώ», είναι ορισμένες από τις φράσεις που, όπως επισημαίνει, ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο δικηγόρος αναφέρεται στον αγώνα του Γεράσιμου, ο οποίος συνεχίζεται καθημερινά.

«Μια ζωή που συνεχίζεται μέσα από έναν δύσκολο και καθημερινό αγώνα. Έναν αγώνα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά, αν δεν τον έχει ζήσει», σημειώνει.

Όπως αναφέρει, ο Γεράσιμος συνεχίζει να παλεύει «για να μπορέσει να δει, να καταλάβει, να μιλήσει, να σταθεί ξανά όρθιος» και να εκφράσει κάποια στιγμή με τη δική του φωνή όλα όσα έζησε.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ημέρα που αναμένουν με αγωνία η οικογένεια, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό του αλλά και οι συνήγοροι της οικογένειας, την ημέρα που ο Γεράσιμος θα μπορέσει να σταθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και να καταθέσει ο ίδιος όσα θυμάται και όσα έζησε.

«Να ακουστεί η δική του μαρτυρία και να αναζητηθεί η αλήθεια για δικαιοσύνη και λύτρωση», τονίζει ο κ. Αποστολίδης.

Κλείνοντας το μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι ο αγώνας του Γεράσιμου, αλλά και ο δικαστικός αγώνας της οικογένειας, συνεχίζονται.

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«Δεν του ευχόμαστε μόνο “χρόνια πολλά”. Του ευχόμαστε δύναμη. Του ευχόμαστε να κερδίσει κάθε μικρή και μεγάλη μάχη. Να έρθει η στιγμή που θα μπορέσει ξανά να μιλήσει, να σταθεί στα πόδια του και να πει ο ίδιος την ιστορία του».

Και καταλήγει με ένα μήνυμα ελπίδας: «Γιατί η αλήθεια αξίζει να ακουστεί. Χρόνια πολλά, Γεράσιμε. Κράτα γερά!! Η ελπίδα παραμένει ζωντανή και η μέρα που θα μπορέσεις να μιλήσεις με τη δική σου φωνή είναι μια μέρα που όλοι περιμένουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης να καταθέσεις την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων που έζησες».

Υπενθυμίζουμε ότι ο νεαρός φοιτητής από τον Βόλο, ο οποίος εκσφενδονίστηκε από το τρένο κατά τη σύγκρουση, έχει υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έχει υποβληθεί σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και έχει νοσηλευτεί σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης και νοσοκομεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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Πηγή: taxydromos.gr