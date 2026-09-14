Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα τοποθετηθεί σήμερα επί των αιτημάτων για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη και τη διεύρυνση των αποδεικτικών μέσων.

Η απόφαση της εισαγγελικής αρχής θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την αποδοχή νέων στοιχείων.

Οι συγγενείς των θανόντων μηχανοδηγών ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες των δικών τους ανθρώπων απέτρεψαν μια σύγκρουση εντός του τούνελ.

Οι οικογένειες επικαλέστηκαν επίσημα στοιχεία της δικογραφίας και πραγματογνωμοσύνες για να διαψεύσουν σενάρια περί παράνομου φορτίου και εκρήξεων στην αμαξοστοιχία.

Στο πλαίσιο της δίκης εξετάστηκαν επίσης πορίσματα ειδικών σχετικά με το φαινόμενο της πυρόσφαιρας και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα τοποθετηθεί σήμερα επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κατά την προηγούμενη δικάσιμο.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται το ζήτημα του ελέγχου του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, καθώς και περαιτέρω αιτήματα που αφορούν τη διεύρυνση των αποδεικτικών μέσων. Η τοποθέτηση της εισαγγελικής αρχής θα κρίνει την αποδοχή ή μη των νέων στοιχείων, τα οποία θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ακροαματικής διαδικασίας.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των καταθέσεων από τους συγγενείς των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη. Κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, ο πατέρας του Δημήτρη Μασσαλή κατέθεσε ότι ο γιος του, μόλις αντιλήφθηκε την επιβατική αμαξοστοιχία, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει την ταχύτητα της εμπορικής, αποτρέποντας έτσι μια σύγκρουση εντός του τούνελ.

Παράλληλα, οι οικογένειες αναφέρθηκαν στη δύσκολη καθημερινότητα που βίωσαν μετά το δυστύχημα, η οποία επιβαρύνθηκε από τη δημοσίευση σεναρίων περί μεταφοράς παράνομου φορτίου και από δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως υποστήριξαν, έθιξαν τη μνήμη των ανθρώπων τους.

Τόσο οι συγγενείς του Δημήτριου Μασσαλή όσο και οι γονείς του Σπύρου Βούλγαρη επικεντρώθηκαν στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας που αποκλείουν την ύπαρξη παράνομου φορτίου. Μεταξύ άλλων, στάθηκαν στην πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού πραγματογνώμονα και καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Πέτρου Τσακιρίδη, ο οποίος εξέτασε δείγματα από τα συντρίμμια της δεύτερης καμπίνας της εμπορικής αμαξοστοιχίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλοιώσεις προήλθαν από τη σύγκρουση και όχι από έκρηξη.

Επιπλέον, επικαλέστηκαν τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα μήνες αργότερα, τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις συνομιλίες των μηχανοδηγών με σταθμάρχες λίγο πριν από το δυστύχημα, καθώς και την απουσία ιχνών καύσης στα συντρίμμια, διαψεύδοντας παράλληλα δημοσιεύματα που συνέδεαν τους μηχανοδηγούς με πολιτικά γραφεία.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η εξέταση του πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος ρωτήθηκε από τη νομική υπεράσπιση στελεχών της Hellenic Train για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις παρατηρήσεις ξένων πανεπιστημίων γύρω από το φαινόμενο της πυρόσφαιρας. Ο κ. Ψαρόπουλος εξήγησε ότι ο οργανισμός στηρίχθηκε στην έκθεση του χημικού μηχανικού και καθηγητή του ΑΠΘ, Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου, τον οποίο και είχε προτείνει ως μάρτυρα.