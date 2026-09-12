Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών εισήλθε στην ουσία της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας.

Μέλη των οικογενειών των θυμάτων κατέθεσαν στοιχεία για την ελλιπή ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τις καταγγελίες περί αλλοιώσεων στον χώρο του συμβάντος.

Οι συνήγοροι της κατηγορίας ζήτησαν τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των ψηφιακών δεδομένων και των επικοινωνιών του σταθμάρχη για τη διερεύνηση τυχόν παρεμβάσεων.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων δηλώνει την παρουσία του στη δίκη, απαιτώντας τη διαλεύκανση των αιτιών της πυρκαγιάς και την απόδοση δικαιοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε νέα φάση πέρασε η δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, καθώς με την ολοκλήρωση των πρώτων 25 δικασίμων και τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η ακροαματική διαδικασία εισήλθε πλέον στην ουσία της με την εξέταση των μαρτύρων του κατηγορητηρίου.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν μέλη των οικογενειών των θυμάτων, εισφέροντας κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Οι καταθέσεις επικεντρώθηκαν στην απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και την έλλειψη των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας, ενώ φωτίστηκαν εκ νέου οι καταγγελίες για αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ανοιχτά ερωτήματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς και τη διαχείριση των ηχητικών ντοκουμέντων.

Advertisement

Advertisement

Στο πεδίο των νομικών εξελίξεων, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσαν καίρια αιτήματα ενώπιον του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, ζήτησαν τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων του σταθμάρχη, καθώς και την ενδελεχή διερεύνηση για τυχόν παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στα επίσημα καταγραφικά συστήματα.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι θα παραμείνει δυναμικά παρών σε κάθε στάδιο της δίκης, εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας. Υπογραμμίζοντας πως δεν υποχωρούν και δεν ξεχνούν, τα μέλη του Συλλόγου επαναλαμβάνουν την αδιαπραγμάτευτη απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας, αναβάθμιση των κατηγοριών και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με την ολοκλήρωση των πρώτων τριών συνεδριάσεων (7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της.

Μετά την ολοκλήρωση των δικονομικών ζητημάτων των πρώτων 25 δικασίμων, το Δικαστήριο προχώρησε στην έναρξη των καταθέσεων των πρώτων μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Στο βήμα ανέβηκαν μέλη των οικογενειών των θυμάτων, τα οποία εισέφεραν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, την απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, τις αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος, καθώς και για τα σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχετικά με την προκληθείσα πυρκαγιά και τα ηχητικά ντοκουμέντα.

Παράλληλα, από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας κατατέθηκαν καίρια αιτήματα για τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων του σταθμάρχη, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν αλλοιώσεων στα καταγραφικά.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 δηλώνει για ακόμη μία φορά δυναμικά την παρουσία του. Είμαστε και θα παραμείνουμε παρόντες, εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, παρακολουθώντας στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Δεν υποχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων, την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης».