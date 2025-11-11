Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (11/11) συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, για να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του Ανακριτή σε βάρος του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

​Ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας έξω από το κτίριο του Αρείου Πάγου, ανέφερε ότι ζητούν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της.

​«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για το θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά.

​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», τόνισε ο κ. Πλακιάς.

​«Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

Βέλη κατά της αντιπολίτευσης – “Μαζεύουμε τα αμάζευτα”

Παράλληλα ο κ. Πλακιάς κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των Τεμπών.

​«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή… Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.

​Τέλος, αναφέρθηκε στο άρθρο 86 λέγοντας ότι «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα… πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».