Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών απέστειλε στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια των τρένων στο δυστύχημα των Τεμπών.

Πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου

Στο συνοδευτικό έγγραφο, που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, σημειώνεται ότι ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν εξαιρετικά υψηλός ιδίως για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Στοιχεία για γραμματείς του υπ. Μεταφορών

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν τους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Για τον τελευταίο η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η κλήρωση για την επιλογή των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, που θα εξετάσει τις ευθύνες του.

Στη Λάρισα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας μετέβη σήμερα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου συνοδευόμενη από συγγενείς θυμάτων.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε δριμεία κριτική στον εφέτη ανακριτή, κατηγορώντας τον ότι ολοκληρώνει την κύρια ανάκριση υπό πιέσεις «εκείνων που εμπλέκονται στο έγκλημα».

Όπως τόνισε, θα καταθέσει υπόμνημα και διαμαρτυρία, ζητώντας πλήρη πρόσβαση των συγγενών θυμάτων στον φάκελο της δικογραφίας.

Σχολίασε δε πως «η Δικαιοσύνη δεν πρέπει να εξυπηρετεί κυβερνητικές σκοπιμότητες» και κατήγγειλε «μεθοδεύσεις και δόλιες τακτικές».

Υπενθυμίζεται ότι η ανακριτική διαδικασία κλείνει τυπικά και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.