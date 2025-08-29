Με τον ερχομό νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών και τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων που αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες, αναδείχθηκε και ένα μεγάλο έλλειμα στις τεχνολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. Οι ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις και η σταδιακή μετάβαση στην τηλεκπαίδευση, έφερε στο προσκήνιο και την ανάγκη για ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στον χώρο της εκπαίδευσης.

Με τη σειρά του, αυτό οδήγησε σε μια στροφή από τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης προς πιο καινοτόμες προσεγγίσεις με στόχο να «εξοπλιστούν» οι εκπαιδευτικοί με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Εκεί, λοιπόν, συναντάμε και την εξάπλωση του μοντέλου εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και πιο πρόσφατα του μοντέλου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics ), μια διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση που ενσωματώνει ως κύριες συνιστώσες της την επιστήμη (S), την τεχνολογία (T), τη μηχανική (E), την τέχνη (Α) και τα μαθηματικά (M).

Μεγάλο πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM αποτελεί και η ευελιξία της να προσαρμόζεται στα διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα του κάθε τόπου, χωρίς να απομακρύνεται από τον κύριο στόχο του που είναι η απόκτηση ουσιαστικής Γνώσης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφουγκραζόμενο την αυξανόμενη ζήτηση για εκπαιδευτικούς με γνώσεις σχεδιασμού και εφαρμογής σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες, σχεδίασε ένα ανανεωμένο και καινοτόμο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM. Το εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό προσελκύει μεγάλο αριθμό φοιτητών δίνοντας διέξοδο για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς παιδαγωγικών και μεθοδολογίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε σύγχρονες πρακτικές, συμβάλλει στην εξέλιξη της κουλτούρας από το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης σε αυτό των σύγχρονων ψηφιακών μαθησιακών διαδικασιών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud, διαδικτυακής μάθησης, πολυμέσων και ρομποτικής, και παράλληλα, προωθεί την κριτική σκέψη για το ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών βάσεων που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μια σύγχρονη εξέλιξη των επιστημών της αγωγής, εφοδιάζοντας τους αποφοίτους με το απαραίτητο skillset ώστε να είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές με την εφαρμογή διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών. Εν ολίγοις, το Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του παιδαγωγικού πεδίου, ενδυναμώνοντας παράλληλα το εκπαιδευτικό δυναμικό σε θέματα έρευνας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών σε ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον και όχι μόνο στο στενό πλαίσιο μιας σχολικής τάξης.Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ.

Για εγγραφές στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έως 29 Αυγούστου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.



