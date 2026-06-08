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Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται η ελληνική εκπαίδευση, καθώς από την σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά σταδιακά η εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής σχολικών βιβλίων, σηματοδοτώντας το τέλος του μοντέλου του ενός και μοναδικού εγχειριδίου για κάθε μάθημα.

Η αλλαγή αυτή εισάγει τη φιλοσοφία του «πολλαπλού βιβλίου», δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όσα ίσχυαν επί δεκαετίες στο ελληνικό σχολείο, όπου οι μαθητές σε όλη τη χώρα διδάσκονταν από το ίδιο βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία επιλογής των νέων διδακτικών βιβλίων που θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα σχολικά έτη. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τα εγκεκριμένα εγχειρίδια που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και να επιλέξουν εκείνα που θεωρούν καταλληλότερα για τις ανάγκες των μαθητών τους. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη», μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα βιβλία, καθώς και σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και υποστηρικτικούς πόρους.

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Πολλαπλό βιβλίο: Πώς θα γίνει η επιλογή των σχολικών βιβλίων – Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί:

έως τις 18 Ιουνίου 2026 για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

έως τις 29 Ιουνίου 2026 για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα διδακτικά βιβλία και τα συνοδευτικά διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων είναι διαθέσιμα μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή, καθώς και τα συνοδευτικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ebooksdl.cti.gr/

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί η παιδαγωγική αυτονομία των σχολείων, να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς και να αναβαθμιστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός πιο σύγχρονου και δυναμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αξιοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας. Για πρώτη φορά το σχολικό βιβλίο παύει να αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική πηγή διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Η νέα πραγματικότητα φέρνει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και μια διαφορετική φιλοσοφία στην οργάνωση της σχολικής γνώσης.