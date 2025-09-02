Οι παλιές ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα ισχύουν για ταξίδια εντός Ε.Ε. από το καλοκαίρι του 2026.

Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν διαβατήριο, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Η αντικατάσταση αυτή δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και μέτρο ασφαλείας, καθώς οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν προηγμένα χαρακτηριστικά προστασίας και ψηφιακή πιστοποίηση των στοιχείων του κατόχου.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου στην ΕΡΤ:

«Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια ανασφαλή ταυτότητα, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να πλαστογραφηθεί». «Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι ταυτότητες που βγήκαν με προδιαγραφές του 1960 δεν μπορούν να είναι ασφαλείς ταυτότητες το 2025».

Για να ταξιδέψει κανείς χρειάζεται ή ταυτότητα ή διαβατήριο. Αλλά για να βγει ή να ανανεωθεί το διαβατήριο δεν πρέπει να είναι πολύ παλιά η ταυτότητα. Επομένως, αναπόφευκτα θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αλλάξουν οι ταυτότητες. «Επειδή είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξετε και την ταυτότητα για να πάτε σε διαβατήριο», εξήγησε ο υπουργός.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού. Η παράταση ισχύει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Έπειτα από αυτή την ημερομηνία, ο Προσωπικός Αριθμός θα αρχίσει να εκδίδεται μόνος του.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 1,3 εκατομμύρια προσωπικοί αριθμοί, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου η απόδοση θα γίνεται αυτόματα για όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα μητρώα.

Ο στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ταυτότητα ή διαβατήριο.