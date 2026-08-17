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Η Ομοσπονδία συνδέει το γεγονός με την έντονη πίεση που δέχονται οι υπάλληλοι λόγω προβλημάτων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τονίζουν ότι τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά και ζητούν από τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας άμεσα μέτρα προστασίας.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για τις δυσλειτουργίες του συστήματος και απαιτεί την επανεξέταση της διαδικασίας πληρωμών για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

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Σε σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό απειλής εργαζομένων της ΔΥΠΑ προχώρησε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, κάνοντας λόγο για ένα ολοένα εντονότερο κλίμα πίεσης στους υπαλλήλους που καλούνται να διαχειριστούν προβλήματα σχετικά με την προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, άνεργος πολίτης φέρεται να απείλησε εργαζόμενους της Υπηρεσίας, λέγοντας «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά». Η απειλή, όπως αναφέρεται, έγινε επειδή ο πολίτης δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει το επίδομα ανεργίας του, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ είχαν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε ανησυχία στους εργαζομένους, καθώς παραπέμπει σε περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο, όταν 89χρονος είχε εισβάλει με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Πετραλώνων και στη συνέχεια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένη περίπτωση και επισημαίνει πως οι εργαζόμενοι έχουν επανειλημμένα βρεθεί αντιμέτωποι με επιθετικές συμπεριφορές.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ:

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την προπληρωμένη κάρτα. Ως Ομοσπονδία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως.

Από την πρώτη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή, είχαμε επισημάνει ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, αλλά και κινδύνους για τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών χωρίς να έχουν την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους»

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία ασκεί έντονη κριτική στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ και στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

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«Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στις αναγκαίες αλλαγές. Δεν έχουν το δικαίωμα να “πετούν το μπαλάκι” στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μετακύλιση ευθυνών. Η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στον ίδιο τον σχεδιασμό, στη νομοθέτηση και στον τρόπο εφαρμογής της προπληρωμένης κάρτας.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν μπορεί να μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για τις δυσλειτουργίες ενός συστήματος που δεν σχεδίασαν και δεν αποφάσισαν οι ίδιοι. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Διοίκησης.



Απαιτούμε:

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Άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό.



Άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από απειλές, εκφοβισμό και επιθετικές συμπεριφορές.



Να σταματήσει η μετακύλιση των ευθυνών



Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που προκαλεί η προπληρωμένη κάρτα στους ανέργους και στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.



Να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα και να επανεξεταστεί συνολικά το συγκεκριμένο σύστημα καταβολής των επιδομάτων.



Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν είναι υπεύθυνοι για τις κυβερνητικές επιλογές και τις δυσλειτουργίες του συστήματος.



Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύουν εργαζόμενοι επειδή η Διοίκηση και το Υπουργείο αρνούνται να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν ένα προβληματικό σύστημα. Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».