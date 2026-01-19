Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε ένας 16χρονος σήμερα τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χωράφι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας, ύστερα από εκτροπή ΕΙΧ οχήματος, στην Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου #Αχαϊα.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Ο ανήλικος δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως.

Ειδικότερα, 16χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

Πηγή: tempo24.news, pelop.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ