Η τραγική κατάληξη της 16χρονης έξω από κλαμπ τα ξημερώματα της περασασμένης Κυριακής φαίρνει στην επιφάνεια τις μεγάλες ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνουν οι ενήλικοι τα βράδια στα μπαρ. Ωστόσο, οι φίλοι της άτυχης Ζωής αρνούνται ότι το κορίτσια είχε καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που θα μπορούσε να της στοιχίσει τη ζωή.

Η παρέα των 10 ενηλίκων, είχε πάει στο μπαρ για να γιορτάσει τα γενέθλια μίας φίλης τους. Η παρέα, είχε καταναλώσει ένα μπουκάλι βότκα πριν πάει στο μαγαζί ενώ, όσο διασκέδαζαν, η ανήλικη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το κλαμπ και κάθισε σε είσοδο πολυκατοικίας για να ηρεμήσει, ωστόσο το κορίτσι λιποθύμησε και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή.

Μια 15χρονη φίλη της Ζωής μιλώντας στο Live News δήλωσε, ότι «όταν πίνουμε δεν έχουμε, δεν αγαπάμε τον κόσμο γύρω μας; Νιώθουμε πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα μας; Αυτό ήταν ένιωθε πολύ έντονα τα συναισθήματά της, δεν ήταν σε κατάσταση που θα πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πιει πάρα πολύ».

«Και δεν είχαμε πιει κιόλας πάρα πολύ. Δηλαδή άμα τα βάλουμε κάτω, ο καθένας ήπιε από τρία ποτά. Δεν είχαμε πάει πουθενά αλλού πριν. Είχαμε βγει εδώ κοντά στα σπίτια μας και είχαμε πάρει ένα μπουκάλι. Το οποίο μπουκάλι δεν το είχαμε πιει καθόλου σχεδόν όλο. Δηλαδή δεν… Αυτό το μπουκάλι έμεινε εκεί που είχαμε κάτσει εμείς. Ήταν σχεδόν μισό. Δεν ήπιαμε πάρα πολύ δεν ήταν ποσότητα η οποία θα πείτε ότι ήταν πολύ», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Ένα ποτό είχε πιει. Δύο ζήτημα να ήταν, γιατί εντάξει από το δικό μου δεν ήπιε τίποτα σχεδόν. Ήπιε παραπάνω από εμάς μέσα στο κλαμπ γιατί είχε πιει όλο το ποτό της πολύ γρήγορα, της είπα να πιει και από το δικό μου, είχε πιει λίγο και μετά τα αφήσαμε τα ποτά έτσι όπως μείνανε μέσα, δεν ξαναγυρίσαμε, δεν ξαναμπήκαμε στο κλαμπ. Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν.

Μπορεί κι αυτή η ποσότητα για κάποιον άλλο άνθρωπο, κάποιον οργανισμό να είναι όντως πολύ βασικό και να τον κάνει να πεθάνει. Δεν γνωρίζουμε ο καθένας τον οργανισμό μας. Η κοπέλα δεν έπινε ποτέ. Δηλαδή όσο την ξέρω εδώ και ενάμιση δύο χρόνια που κάνουμε παρέα, δεν έπινε ποτέ».

Εύκολη η πρόσβαση σε αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους σε μπαρ και κλαμπ, παρά τους νόμους, είναι εύκολη υπόθεση. «Όπως σε κάθε τέτοιου είδους μαγαζί υπήρχαν ανήλικα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν που κιόλας πρόσθεσα όταν μπήκαμε μέσα στο κλαμπ. Λέω «α ήρθαμε σε νηπιαγωγείο» τους λέω και καλά στα κορίτσια», είπε η φίλη της 16χρονης.

Η 15χρονη κοπέλα εξομολογήθηκε στο Live News ότι συνομήλικοί της έχουν διαρκή πρόσβαση σε αλκοολούχα και μεθούν όπου βρεθούν με σιωπηλή συναίνεση των επιχειρηματιών: «Πηγαίνουμε σε μπαρ σε καφέ σε σούπερ μάρκετ. Οι φίλοι μου ζαλίζονται. Μια φορά που είχαν ζαλιστεί πολύ τους πήγα έναν έναν στο σπίτι τους οι γονείς παρόλο που το ξέρουνε δεν κάνουν τίποτα».

Παρόλο που οι πινακίδες γράφουν «απαγορεύεται» στην πράξη αποδεικνύεται ότι επιτρέπεται. «Είμαστε 15 και 16 χρονών. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Παραγγείλαμε βότκες και κρασί και δεν μας ρώτησαν ούτε ηλικίες ούτε τίποτα», είπε.