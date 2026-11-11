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Πολλοί συνάνθρωποί μας που ζουν με χρόνια ιατρικά προβλήματα, ξέρουν ήδη ποια είναι η συνηθισμένη διαδρομή για να βρουν ανακούφιση. Ξεκινούν από τον προσωπικό γιατρό τους όπου είτε λαμβάνουν κάποια θεραπεία είτε παραπέμπονται σε άλλον ειδικό, δαπανώντας αρκετό χρόνο και συχνά βιώνοντας ταλαιπωρία. Ειδικότερα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται, γιατί ο κατάλληλος εξειδικευμένος γιατρός ή κλινική, απλά δεν βρίσκεται κοντά ή δεν έχει διαθέσιμα ραντεβού ώστε να ανταποκριθεί άμεσα.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν τα συμπτώματα παρουσιάζουν επιδείνωση ή εμφανίζονται επώδυνες εξάρσεις, που προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες στα άτομα που τις βιώνουν, επιβαρύνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής τους. Σε αυτές τις κρίσιμες για κάθε άνθρωπο στιγμές, δημιουργείται πάντα η αίσθηση του επείγοντος και η αναζήτηση ιατρικής φροντίδας γίνεται επιτακτική ανάγκη. Η σύγχρονη τηλεϊατρική, αποτελεί πλέον δικαίωμα και επιλογή πολλών ασθενών για άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, χωρίς περιττές μετακινήσεις ή αναμονή σε κάποια ουρά σε ένα ιατρείο ή νοσοκομείο, για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται φυσική εξέταση ή νοσηλεία.

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Η μεγάλη νομοθετική αλλαγή που άνοιξε τον δρόμο για ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα μέσω τηλεϊατρικής

Η τηλεϊατρική έχει νομοθετική βάση στην Ελλάδα ήδη από το 2011, ενώ το καθοριστικό βήμα για την ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα εξ αποστάσεως έγινε το 2025. Στο πλαίσιο αυτό οι γιατροί μπορούν πλέον κατόπιν παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής, να κάνουν συνταγογράφηση για αποζημιούμενα και μη αποζημιούμενα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, καθώς επίσης και για τα εγκεκριμένα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν μία νέα τάση, όπου πλέον ασθενείς για τους οποίους δεν απαιτείται άμεση φυσική εξέταση, μπορούν χωρίς αναμονές ή περιττές μετακινήσεις, να κάνουν online συνεδρία με ειδικό και πιστοποιημένο ιατρό, με σκοπό την ιατρική αξιολόγηση, τη διάγνωση, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να λάβουν ιατρική συνταγή με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία.

TheraMED: Μία νέα σύγχρονη πλατφόρμα υπηρεσιών τηλεϊατρικής

Σε αυτό το τοπίο πλέον εισέρχεται η TheraMED, μια νέα, αμιγώς ελληνική και σύγχρονη πλατφόρμα τηλεϊατρικής, με εστίαση στη διαχείριση του χρόνιου πόνου και εξειδίκευση μέσω των έμπειρων γιατρών της στη θεραπεία με φαρμακευτική κάνναβη. Η προσέγγισή της είναι ζεστή και ανθρώπινη, με στόχο την αμεσότητα στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς μετακίνηση, αναμονή ή ταλαιπωρία, από όπου και αν βρίσκεσαι.

Η TheraMED, προσφέρει δύο διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης με γιατρό: τη ζωντανή συνομιλία (online chat), για όποιον θέλει να μιλήσει άμεσα με γιατρό, ή την προγραμματισμένη βιντεοκλήση, για όποιον προτιμά συγκεκριμένο ραντεβού. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της TheraMED είναι ότι μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00 ακόμα και τις Κυριακές.

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Η λογική πίσω από αυτό το ωράριο δεν είναι τυχαία. Ο χρόνιος πόνος δεν ακολουθεί το ωράριο ενός ιατρείου, ούτε περιμένει την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα. Το να έχει κανείς πρόσβαση σε γιατρό όποτε το έχει ανάγκη, χωρίς μετακίνηση, ακόμα και βράδια ή Κυριακές, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο διαχείρισης μιας χρόνιας κατάστασης, ακριβώς επειδή δίνεται η επιλογή να ζητήσει βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζεται, όχι όποτε διευκολύνει το σύστημα.

Πώς λειτουργεί η TheraMED

Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη να είναι όσο πιο απλή γίνεται. Από τον υπολογιστή ή το κινητό σου κατεβάζοντας την εφαρμογή, επιλέγεις τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να συνδεθείς online με γιατρό, δηλαδή είτε τη ζωντανή συνομιλία (online chat) ή τη βιντεοκλήση. Με το online chat, η σύνδεση είναι άμεση με τον πρώτο διαθέσιμο γιατρό για τις περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση πρόσβαση σε γιατρό, ενώ η βιντεοκλήση γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού όποτε σε εξυπηρετεί και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει.

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Στη συνέχεια, μπορείς εύκολα και γρήγορα να κάνεις έναν δωρεάν έλεγχο καταλληλότητας και να συμπληρώσεις προαιρετικά ένα σύντομο ιατρικό ερωτηματολόγιο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον γιατρό που θα συνδεθεί μαζί σου να έχει διαθέσιμες τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες για το ιατρικό σου θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο γιατρός αξιολογεί το ιατρικό σου θέμα και σε καθοδηγεί στα επόμενα βήματα. Η απόφαση για τη χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής κάνναβης, κρίνεται πάντα από τον γιατρό, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως προηγούμενη διάγνωση, ιστορικό λήψης άλλων θεραπειών και αντενδείξεων.

Εύκολα και γρήγορα μπορείς να έχεις μία πρώτη εικόνα. Ξεκίνα εδώ.

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Οι απορίες που πιθανόν έχεις

«Μιλάω με πραγματικό γιατρό – ποιος με εξετάζει;»

Η TheraMED συνεργάζεται με έμπειρους Νευρολόγους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς και Αναισθησιολόγους εξειδικευμένους στον πόνο και με εμπειρία στη διαχείριση του χρόνιου πόνου και της θεραπείας με φαρμακευτική κάνναβη.

«Είναι νόμιμη η λειτουργία της TheraMED και η συνταγογράφηση μέσω πλατφόρμας;»

Η λειτουργία της TheraMED για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής συμπεριλαμβανομένης και της συνταγογράφησης φαρμάκων, γίνεται σε πλήρη εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία.

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«Χρειάζεται να έχω κάνει πριν την online συνεδρία κάποια συγκεκριμένη εξέταση;»

Όχι απαραίτητα. Ο γιατρός, θα σου πει αν χρειάζεται κάτι, τι χρειάζεται, κρίνοντας πάντα ανάλογα με το ιστορικό και την ιατρική σου κατάσταση.

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«Πέραν της online αξιολόγησης, μπορώ να ρωτήσω τον γιατρό για θεραπευτικές επιλογές;»

Ναι, οι γιατροί της TheraMED θα σου λύσουν οποιαδήποτε απορία και θα απαντήσουν σε κάθε ερώτηση σχετικά με το ιατρικό σου θέμα και τις θεραπευτικές λύσεις που υπάρχουν για εσένα συμπεριλαμβανομένης και της θεραπείας με φαρμακευτική κάνναβη στην οποία διαθέτουν σημαντική εμπειρία.

TheraMED: Το αύριο στην τηλεϊατρική κοντά σου σήμερα

Η αγορά της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, μετά τις ουσιαστικές και καθοριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αρχίζει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς, αποτελώντας πλέον συχνή επιλογή των Ελλήνων για πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες. Η TheraMED, έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα αυτό και στην ιατρική συμβουλευτική για τον πόνο και τη θεραπεία με φαρμακευτική κάνναβη με ειδικούς και έμπειρους γιατρούς.

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Μέχρι πρόσφατα, όποιος αναζητούσε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα έπρεπε να ψάξει αρκετά για να βρει τον κατάλληλο γιατρό και την κατάλληλη θεραπεία, συχνά μετά από πολλή ταλαιπωρία, ενώ άλλες φορές χωρίς αποτέλεσμα. Η TheraMED δεν αλλάζει την ιατρική αξιολόγηση αυτή καθαυτή, ούτε υποκαθιστά μια φυσική επίσκεψη και εξέταση όταν αυτή χρειάζεται πραγματικά. Αλλάζει όμως, το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί κανείς να φτάνει σε έναν γιατρό και να βοηθηθεί ουσιαστικά, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται.

Η τάση αυτή στην Ελλάδα, είναι μία φυσική εξέλιξη στον τομέα αυτό, καθώς τόσο στην Ευρώπη όσο και σε πολλά άλλα κράτη παγκοσμίως, η τηλεϊατρική φροντίδα αλλά και η εξειδίκευση σε καινοτόμες θεραπείες όπως η φαρμακευτική κάνναβη, έχει ήδη εγκατασταθεί ως ένα σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας πρόσβαση στους πολλούς και όχι αποτελώντας εξαίρεση για λίγους. Η Ελλάδα μπορεί να εισέρχεται στον τομέα αυτό με σχετική καθυστέρηση, αλλά έχει διαμορφώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία διεθνώς.

Το πιο ενδιαφέρον σε αυτή τη μετάβαση που εξελίσσεται μέσω της τηλεϊατρικής, δεν είναι τελικά το όφελος από τη χρήση της τεχνολογίας για να επιτευχθεί εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Είναι το πόσο γρήγορα υιοθετείται και γίνεται πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, κάτι που πριν λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο: να μιλήσει κανείς για την υγεία του, να αναζητήσει ιατρική φροντίδα και θεραπεία, από έναν γιατρό που δεν γνωρίζει ή δεν έχει δει ποτέ από κοντά, και να νιώσει πραγματικά ότι βρήκε λύση στο ιατρικό του θέμα όπως θα γινόταν και σε μία φυσική επίσκεψη.

Και ίσως αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο, είναι η πραγματική απόδειξη ότι η Ελλάδα στον τομέα της τηλεϊατρικής, έχει αρχίσει πλέον να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, μη έχοντας να ζηλέψει τίποτα από άλλα προηγμένα κράτη στον κόσμο.