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Μεγάλος όγκος φυκιών είχε συσσωρευτεί τις τελευταίες ημέρες στα νερά του Θερμαϊκού, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση καθαρισμού στο παραλιακό μέτωπο, με πρωτοβουλία της ομάδας Greek Eco Project. Στο πλαίσιο της δράσης, εθελοντές προχώρησαν στην περισυλλογή σημαντικών ποσοτήτων φυκιών από την ακτογραμμή.

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Ο όγκος των φυκιών που απομακρύνθηκε αποτυπώνεται στις δεκάδες σακούλες που γέμισαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δείχνοντας το μέγεθος της ποσότητας που είχε συγκεντρωθεί. Η δράση συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας της παραλίας, ενώ παράλληλα είχε στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την προστασία του Θερμαϊκού.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, οι εθελοντές ανέσυραν από τα νερά και άλλα αντικείμενα που είχαν καταλήξει στον βυθό, μεταξύ των οποίων και ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Οι εικόνες από το παραλιακό μέτωπο καταγράφουν τόσο την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη θάλασσα λόγω της συσσώρευσης των φυκιών όσο και την προσπάθεια των εθελοντών για την απομάκρυνσή τους.

Με πληροφορίες από thesspost.gr