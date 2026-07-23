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Αναστάτωση και απορία προκάλεσε η εμφάνιση ενός νεαρού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφάσισε να κάνει μια ιδιαίτερη… περφόρμανς μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ο νεαρός εμφανίστηκε φορώντας μόνο το εσώρουχό του, ενώ το πρόσωπό του ήταν βαμμένο έτσι ώστε να παραπέμπει στον γνωστό χαρακτήρα του «Τζόκερ».

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Αρχικά άρχισε να χορεύει μπροστά στον κόσμο, προσελκύοντας την προσοχή δεκάδων περαστικών, αρκετοί από τους οποίους έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τη σκηνή. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την ακτή και βούτηξε στα νερά του Θερμαϊκού, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι του έκαναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από την περιοχή, χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα ή τραυματισμοί.

Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων από χρήστες του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο: