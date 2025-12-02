Διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, επιβλήθηκαν σε 16χρονο Ρομά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο 16χρονος δεν διέθετε άδειας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πατέρας και γιος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.