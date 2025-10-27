Ένα πρωτοφανές για την περιοχή περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (27/10) στα Λαδάδικα στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας, ευρισκόμενος σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να απειλεί χωρίς λόγο πελάτες καταστήματος καφέ και στην συνέχεια πέταξε καρέκλες και τραπέζια στην τζαμαρία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στην οδό Πολυτεχνείου στην Θεσσαλονίκη, με τους θαμώνες του καταστήματος να έχουν πανικοβληθεί από την συμπεριφορά του δράστη.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, περιγράφει ότι ο εν λόγω άνδρας είναι γνωστός στην περιοχή, καθώς επισκέπτεται συχνά το συγκεκριμένο κατάστημα, ωστόσο ποτέ του δεν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με τις περιγραφές του θαμώνα, ο άνδρας απειλούσε φραστικά τους πελάτες του εν λόγω καταστήματος, έπιασε τον ίδιο από τον γιακά και του φώναξε να αποχωρήσει, ενώ στην συνέχεια άρχισε να εκσφενδονίζει αντικείμενα στην τζαμαρία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, με τον δράστη τελικά να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στο ΑΤ Λευκού Πύργου.