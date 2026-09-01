Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε φυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 47χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίας με ψυχολόγο της αποκάλυψε τα γεννητικά του όργανα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό.

Advertisement

Advertisement

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (28/8), όταν ο 47χρονος πήγε στο προκαθορισμένο ραντεβού με την 33χρονη ψυχολόγο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ωστόσο, έβγαλε τα ρούχα του και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι προχώρησε στην συγκεκριμένη πράξη, υποστήριξε όμως πως όλα προέκυψαν από παρεξήγηση. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν έχει υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες, όπως είπε, του έχουν προκαλέσει ψυχικά και σωματικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε στην ψυχολόγο προκειμένου να τον βοηθήσει.

Ο 47χρονος ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν είχε οποιαδήποτε ερωτική πρόθεση, αλλά ότι ήθελε να δείξει στην 33χρονη τα τραύματα και τις τομές που έχει στο σώμα του. Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Πηγή: emakedonia.gr