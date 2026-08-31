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Aνθρώπινο πτώμα εντοπίστηκε σε χώρο κάμπινγκ, το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στις Αρχές στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το rthess.gr, η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 19:30 για την παρουσία άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία ταυτότητάς του παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Πρόκειται για σορός αλλοδαπού άνδρα

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Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.