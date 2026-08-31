Aνθρώπινο πτώμα εντοπίστηκε σε χώρο κάμπινγκ, το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στις Αρχές στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το rthess.gr, η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 19:30 για την παρουσία άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία ταυτότητάς του παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Πρόκειται για σορός αλλοδαπού άνδρα
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.