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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ σε κατάστημα καφέ, πυροβολώντας τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ που βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με υπάλληλο του καταστήματος, για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος.

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Ο άνδρας έφυγε από το σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα, κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές μέσα στο κατάστημα, ενώ τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον εξωτερικό χώρο.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην πράξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.