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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 17χρονος σκύλος, ο Ρόκι, έπεσε σε ακάλυπτη τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Φλέμινγκ, την ώρα που είχε αρχίσει να βραδιάζει, κατά τη διάρκεια της βόλτας του σκύλου με την ιδιοκτήτριά του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο είχαν προηγηθεί εργασίες, πιθανότατα από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ το άνοιγμα είχε καλυφθεί χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει ασφαλιστεί επαρκώς.

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Ο Ρόκι απομακρύνθηκε για λίγο από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε στην τρύπα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση. Πυροσβέστες και εθελοντής έφτασαν στο σημείο και, ύστερα από επιχείρηση, κατέβηκαν στο άνοιγμα και κατάφεραν να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Παρά την πτώση από ύψος τριών μέτρων, ο 17χρονος σκύλος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του.