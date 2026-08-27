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Στις 3 το μεσημέρι τέθηκε στη διάθεση του επιβατικού κοινού η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται πλέον στην εμπορική λειτουργία του δικτύου.

Τα εγκαίνια της επέκτασης πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Ο νέος κλάδος συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο, διευρύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των περιοχών της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή το Μετρό θα λειτουργεί από τις 05:15 έως τις 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο το ωράριο θα είναι διευρυμένο, από τις 05:15 έως τις 02:00.

Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα περνούν περίπου κάθε τρία λεπτά. Στο τμήμα προς Καλαμαριά, η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι περίπου κάθε 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» αναμένεται να διαρκεί περίπου 24 έως 26 λεπτά, ενώ οι επιβάτες από την Καλαμαριά θα μπορούν να φτάνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

24ωρη λειτουργία για τη 90ή ΔΕΘ

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη φετινή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξυπηρετήσει την αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Η νέα επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο, βελτιώνοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης και διευκολύνοντας σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών.