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Μία απίστευτη περιπέτεια καταγγέλλει ότι έζησε νεαρή γυναίκα σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως είπε στην κάμερα του ΜEGA, ανέβηκε στους ορόφους αναζητώντας υπάλληλο και όταν επέστρεψε στο ισόγειο, διαπίστωσε ότι την είχαν κλειδώσει μέσα!

H 26χρονη Ξένια, βρέθηκε μόνη και εγκλωβισμένη μέσα στο κτίριο, όπου είχε μεταβεί για να παραλάβει επειγόντως φάρμακα για φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.

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Η νεαρή γυναίκα έφτασε στην υπηρεσία περίπου στις 13:20, έχοντας ενημερωθεί από το ωράριο που εμφανιζόταν στο διαδίκτυο ότι ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί έως τις 14:30. Όταν δεν βρήκε κάποιον υπάλληλο στο ισόγειο, ανέβηκε στους επάνω ορόφους προκειμένου να αναζητήσει κάποιον που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει αλλά μάταια.

«Ανέβηκα πρώτα στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον 3ο, η πόρτα ήταν ανοιχτή αλλά δεν ήταν κανένας».

Η 26χρονη ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Πυροσβεστική και Αστυνομία έφτασαν στο σημείο, όμως δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τις κλειδαριές, καθώς το κτίριο στεγάζει δημόσια υπηρεσία.

Χρειάστηκε να περάσει περίπου μιάμιση ώρα μέχρι να δοθεί λύση στην περιπέτειά της. Τελικά, στο σημείο έφτασε η διευθύντρια του ΕΦΚΑ, η οποία ανέλαβε να την απεγκλωβίσει.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η νεαρή κοπέλα ακόμη δεν έχει καταφέρει να λάβει τα ενέσιμα φάρμακα για το αυτοάνοσο νόσημα της φίλης της, από τον ΕΟΠΠΥ, κάτι το οποίο όπως εξηγεί η ίδια αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη.