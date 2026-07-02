Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Υγείας εισάγει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν ως προσωπικό γιατρό ιδιώτη Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος της αμοιβής του γιατρού, καθώς ο Οργανισμός δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η νέα ρύθμιση αποτελεί μια επιπλέον επιλογή για τους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικούς γιατρούς.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες επανεκκίνησης του θεσμού, ο οποίος αντιμετωπίζει διαχρονικά δυσκολίες λόγω της περιορισμένης συμμετοχής ιδιωτών γιατρών στο δημόσιο σύστημα.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον θεσμό του προσωπικού γιατρού, καθώς οι ασφαλισμένοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν ιδιώτη Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο ακόμη και αν δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η αμοιβή του γιατρού δεν θα καλύπτεται από τον Οργανισμό, αλλά θα επιβαρύνει τον ίδιο τον πολίτη.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας και ουσιαστικά εισάγει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προσωπικού γιατρού εκτός του πλαισίου αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Έτσι, παρότι ο θεσμός είχε σχεδιαστεί ως δωρεάν υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας για όλους τους πολίτες, πλέον προβλέπεται και η επιλογή προσωπικού γιατρού με ιδιωτική αμοιβή.

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Τι είναι ο προσωπικός γιατρός

Ο προσωπικός γιατρός αποτελεί τον βασικό γιατρό αναφοράς κάθε πολίτη στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ρόλος του είναι η πρόληψη, η παρακολούθηση της συνολικής κατάστασης της υγείας, η διαχείριση χρόνιων παθήσεων, η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, καθώς και η παραπομπή σε άλλες ιατρικές ειδικότητες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο θεσμός εισήχθη το 2022 με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενούς και την καλύτερη οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η δυνατότητα επιλογής μη συμβεβλημένου ιδιώτη γιατρού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο θεσμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Από την έναρξη εφαρμογής του, η συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών παρέμεινε περιορισμένη, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές της χώρας οι πολίτες να αδυνατούν να βρουν διαθέσιμο συμβεβλημένο προσωπικό γιατρό.

Οι δυσλειτουργίες αυτές οδήγησαν στην ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου στα τέλη του 2024, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του θεσμού. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του, σημαντικό ποσοστό δικαιούχων παραμένει εκτός του συστήματος.

Τι αλλάζει

Η νέα υπουργική απόφαση αλλάζει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να επιλέξει προσωπικό γιατρό. Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να επιλέξουν ως προσωπικό γιατρό ιδιώτη Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό ή Παθολόγο που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.



Αν επιλέξουν έναν τέτοιο γιατρό, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει τις υπηρεσίες του. Το κόστος της επίσκεψης ή της παροχής υπηρεσιών προσωπικού γιατρού θα το καταβάλλει ο ίδιος ο πολίτης, σύμφωνα με την αμοιβή που θα συμφωνήσει με τον γιατρό.



Μέχρι σήμερα, η λογική του θεσμού ήταν ότι ο προσωπικός γιατρός παρέχεται χωρίς άμεση χρέωση στον πολίτη, εφόσον ο γιατρός είναι ενταγμένος στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ. Με απλά λόγια, δεν καταργείται ο δωρεάν προσωπικός γιατρός για όσους επιλέγουν συμβεβλημένους γιατρούς. Αυτό που προστίθεται είναι μια νέα επιλογή: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος συμβεβλημένος γιατρός ή ο πολίτης προτιμά κάποιον συγκεκριμένο ιδιώτη, μπορεί να τον δηλώσει ως προσωπικό γιατρό, αλλά θα τον πληρώνει ο ίδιος.

Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει χαρακτηριστικά: «Οι προσωπικοί ιατροί των ειδικοτήτων της γενικής/οικογενειακής ιατρικής και της εσωτερικής παθολογίας που παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού ιατρού ως αμιγώς ιδιώτες προσωπικοί ιατροί της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5157/2024, δεν αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό την ιδιότητά τους αυτή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά αμείβονται από τον λήπτη υπηρεσιών υγείας που τους επιλέγει ελεύθερα, σύμφωνα με τη μεταξύ τους συμφωνία».