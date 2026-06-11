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Η ψηφιακή τεχνολογία κάνει ένα ακόμη βήμα μέσα στο σύστημα Υγείας, αυτή τη φορά με επίκεντρο την παραπομπή των πολιτών από τον Προσωπικό Γιατρό σε ειδικούς γιατρούς. Η νέα πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ βρίσκεται σε φάση δοκιμών, με γιατρούς να αξιολογούν στην πράξη τη λειτουργικότητά της πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Το σύστημα των παραπομπών από τον Προσωπικό Γιατρό προς ειδικούς γιατρούς, όπως καρδιολόγους, πνευμονολόγους και άλλες ειδικότητες, φαίνεται ότι περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη.

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Η σχετική μεταρρύθμιση, που έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2022, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από την πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της ΗΔΥΚΑ, μέσω της οποίας θα εκδίδονται τα παραπεμπτικά για τα τακτικά περιστατικά. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα.

Στην παρούσα φάση, γιατροί εθελοντές δοκιμάζουν το σύστημα μέχρι το τέλος του μήνα, καταγράφοντας παρατηρήσεις, δυσκολίες και προτάσεις βελτίωσης. Τα παραπεμπτικά που εκδίδονται τώρα δεν χρησιμοποιούνται για πραγματικά ραντεβού, αλλά αποκλειστικά για τη δοκιμή της διαδικασίας και την αξιολόγηση της πλατφόρμας.

Η πρώτη εικόνα, πάντως, φαίνεται θετική. Ο γενικός οικογενειακός γιατρός Ευάγγελος Φραγκούλης, ένας από τους γιατρούς που συμμετέχουν στις δοκιμές, χαρακτήρισε την εφαρμογή «πολύ εύχρηστη» για τον Προσωπικό Ιατρό και συνολικά για τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η ουσία της νέας διαδικασίας είναι ότι ο πολίτης, για τακτικά περιστατικά, θα παραπέμπεται σε ειδικό γιατρό μέσω του προσωπικού του γιατρού. Δεν πρόκειται για ρύθμιση που αφορά τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία παραπομπής.

Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο και ορθολογικό σύστημα πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας. Ο Προσωπικός Γιατρός θα λειτουργεί ως το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα, αξιολογώντας την ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα και κατευθύνοντας τον ασθενή στον κατάλληλο γιατρό.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γνωστό και ως gatekeeping, με στόχο να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών μέσα στο σύστημα Υγείας και να αξιοποιούνται καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι.

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Σημαντική παράμετρος είναι και η σύνδεση του παραπεμπτικού με την ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού. Με την ενεργοποίηση του συστήματος, για τη δέσμευση ραντεβού σε ειδικό γιατρό θα απαιτείται η ύπαρξη παραπεμπτικού. Για τους πολίτες με χρόνια νοσήματα προβλέπεται δυνατότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων ραντεβού για διάστημα ενός έτους με ένα μόνο παραπεμπτικό.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να διευκολύνει τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες Υγείας. Για τον ασθενή, η διαδικασία μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη και πιο οργανωμένη. Για τον γιατρό, η ψηφιακή παραπομπή δημιουργεί ένα ενιαίο ίχνος πληροφορίας, χρήσιμο για την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Το βασικότερο είναι ότι ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού δεν έχει ακόμη εδραιωθεί πλήρως, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν εγγραφεί. Παραμένει επίσης προς αποσαφήνιση τι θα ισχύει για όσους δεν διαθέτουν Προσωπικό Γιατρό, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμου γιατρού.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, σε τέτοιες περιπτώσεις ο πολίτης θα μπορεί να απευθύνεται σε γιατρό γενικής ή οικογενειακής ιατρικής ή σε παθολόγο, ώστε να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι η ψηφιακή λύση να μετατραπεί σε πραγματικό εργαλείο εξυπηρέτησης. Να μειώσει τη γραφειοκρατία, να περιορίσει την ταλαιπωρία και να βοηθήσει τους ασθενείς να φτάνουν πιο γρήγορα και πιο σωστά στον γιατρό που χρειάζονται.

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