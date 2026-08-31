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Ένας 42χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εξαιτίας του ένα αεροσκάφος που πέταξε από το Νιουκασλ για το Ηράκλειο, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία.

Συγκεκριμένα ο 42χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης, ευρισκόμενος σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να γίνει αναγκαστική προσγείωση, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

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Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου