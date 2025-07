Μια νέα φωτιά εκδηλώθηκε , μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα και πάλι σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης υλικών.

Καίγονται κυρίως ξερά χόρτα κι αδρανή ανακυκλώσιμα υλικά. Λόγω των επικίνδυνων καπνών που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από την πυρκαγιά η Πολιτική Προστασία με προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, συνιστά στους κατοίκους της περθιοχής να παραμέινουν σε κελιστούν χώρου, να κλείσουν πόρττες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in an outdoor recycling center area of #Sindos, of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Dangerous Smoke



‼️ Stay indoors, close doors & windows



‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice