Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης 12 Μαίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην οδό Αγίας Σοφίας και το κατέστρεψε ολοσχερώς.

Το συμβάν συνέβη περίπου στις 09:30, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες-, το φορτηγό προσέκρουσε στο περίπτερο που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο thestival.gr, εκείνη τη στιγμή μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε στο σημείο και κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. «Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Φωτογραφία: thestival.gr