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Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και διερχόμενους.

Σύμφωνα με το thesspost.gr οι περαστικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια απίστευτη σκηνή όπου ένα ΙΧ αυτοκίνητο, «πέταξε» κυριολεκτικά στον αέρα και προσγειώθηκε με το μπροστινό του τμήμα πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με το μισό αμάξωμα να αιωρείται.

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Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του ιπτάμενου οχήματος δεν τραυματίστηκε ωστόσο δεν έλλειψαν οι υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.