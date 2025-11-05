Ισόβια και επιπλέον 12 έτη κάθειρξης επιβλήθηκαν στον 47χρονο που τον Δεκέμβριο του 2024 σκότωσε με μαχαίρι τη 60χρονη σύζυγό του στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, ενώ τραυμάτισε πολύ σοβαρά τον 30χρονο γιο της, όταν ο νεαρός επιχείρησε να προστατεύσει τη μητέρα του από τη φονική επίθεση του πατριού του.

Σύμφωνα με το voria.gr Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία τετελεσμένη και σε απόπειρα από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι διέπραξε το έγκλημα εν βρασμώ. Παράλληλα, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η γυναικοκτονία εκτυλίχθηκε στο σπίτι που διέμενε η οικογένεια στο Αγγελοχώρι. Το ζευγάρι είχε από κοινού μία κόρη, ενώ η 60χρονη είχε άλλα έξι παιδιά από προηγούμενους γάμους, τα οποία γνώρισαν τον κατηγορούμενο από νεαρή ηλικία. Ο 47χρονος, αλβανικής καταγωγής, και η 60χρονη Δέσποινα, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους λίγες μέρες πριν το φρικτό περιστατικό, ενώ την ημέρα του φόνου, 1η Δεκεμβρίου του 2024, ο κατηγορούμενος επισκέφτηκε την οικογενειακή εστία για να συζητήσουν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, την ώρα που έπιναν καφέ, ο κατηγορούμενος κατηγόρησε τη σύζυγό του ότι είχε σχέση με τον 30χρονο γιο της και ξέσπασε καβγάς, ώσπου ο 47χρονος άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιά, ενώ μαχαίρωσε και τον γιο της που μπήκε στη μέση για τη σώσει, με τον ίδιο να διατρέχει κίνδυνο ακόμα και να πεθάνει. Μάλιστα τον κυνήγησε, με τον νεαρό να γλιστρά στο ίδιο του το αίμα, ενώ όλα έγιναν μπροστά στον άλλον γιο της θανούσας και την ώρα που η κόρη του ζευγαριού κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως τις προηγούμενες ημέρες είδε ένα σημάδι στα χείλη της συζύγου του που ενίσχυσε την υποψία που είχε εδώ και χρόνια ότι μάνα και γιος συνδέονταν ερωτικά. «Θόλωσα», είπε και σημείωσε ότι δεν το είχε προαποφασίσει αλλά ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ.

Αντίθετη άποψη είχε η εισαγγελέας, που εισηγήθηκε την καταδίκη του για ανθρωποκτονία τετελεσμένη και σε απόπειρα με πρόθεση, καθώς όπως είπε μαχαίρωσε τη γυναίκα του μέχρι θανάτου αλλά και τον γιο της με τρόπο που θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του, έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεών του.

«Επισκέφτηκε το σπίτι γνωρίζοντας ότι θα είναι εκεί και αυτός που θεωρούσε κόκκινο πανί. Ήπιαν απλά καφέ και δεν είδε τίποτα που να επιβεβαιώνει την υποψία του, όμως άρπαξε το μαχαίρι και τη σκότωσε, ενώ κυνήγησε με μένος τον γιο της», είπε η εισαγγελέας.