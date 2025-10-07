Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις νεαροί (ηλικίας 21, 21 και 19 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και παράβασης του νόμου περί όπλων.

Παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης να δικαστούν, με την υπόθεση να αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα και το δικαστήριο να αίρει την κράτησή τους.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, στον Εύοσμο, οι συλληφθέντες, επιβαίνοντας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, το οποίο έφερε φάρο, φέρονται, υποδυόμενοι τους αστυνομικούς, να αποπειράθηκαν να ελέγξουν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από άμεσες ενέργειες του αστυνομικού και τη συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης, ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή περιοχή.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φάρος, ρόπαλο και μαχαίρι.