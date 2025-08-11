Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες (10-08-2025) έναν 17χρονο, ο οποίος διέπραξε ληστεία σε βάρος γυναίκας, ενώ επιπλέον, ταυτοποιήθηκε ως δράστης περιπτώσεων διαρρήξεων – κλοπών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή της Νεάπολης, αφαίρεσε με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα λαιμού από 68χρονη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, προέκυψε ότι ο 17χρονος προέβη σε οκτώ διαρρήξεις – κλοπές οι οποίες τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Ιουλίου 2025 έως αρχές Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού, αφαιρώντας συνολικά, 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.960 ευρώ, 8 κινητά τηλέφωνα, καθώς και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.