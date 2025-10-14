Το σπίτι ενός 46χρονου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη είχαν ως ορμητήριο τα μέλη σπείρας κακοποιών, τα οποία άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες με τη μέθοδο της διάρρηξης ή της απασχόλησης.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Πειραιά, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και άλλα δεδομένα διαπίστωσαν ότι ο 46χρονος ήταν και ο αρχηγός, ενώ στη συμμορία συμμετείχαν συνολικά επτά κακοποιοί, από τους οποίους συνέλαβαν τον 46χρονο και τρεις συνεργούς του.

Κατά τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα τα οποία ενοικίαζαν με στοιχεία άλλου ατόμου για να παραπλανούν τις Αρχές ή οχήματα που ανήκουν κυρίως σε συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία έφεραν πινακίδες φθαρμένες ώστε να μην είναι ορατές κατά την προσέγγιση και διαφυγή τους από τους τόπους των κλοπών, καθώς και μεταλλικές αυτοσχέδιες σχάρες στην οροφή με παλαιά σίδερα ώστε να απροσανατολίζουν τις αρχές και να μην είναι εμφανής ο σκοπός τους.

Στους τόπους των κλοπών μετέβαιναν συχνά με δύο οχήματα εκ των οποίων στο ένα επέβαιναν τρία μέλη, με τον οδηγό αυτού να κατοπτεύει τους δρόμους για τυχόν προσέλευση αστυνομικών και τους έτερους δύο επιβαίνοντες να εισέρχονται στις οικίες. Το δεύτερο όχημα περιφερόταν στις οδούς, επίσης, για κατόπτευση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· κοσμήματα και χρυσαφικά,

· ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κλοπές,

· επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές καθώς και

· επιχειρησιακό όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα και Αγία Βαρβάρα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή, οι τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν σε φυλακές.

