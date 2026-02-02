Προσωρινά κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης κρίθηκε ο 48χρονος άνδρας για τις δεκάδες διαρρήξεις στο Ηράκλειο, ενώ στη 41χρονη συνεργό του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε διαπράξει 14 διαρρήξεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με συνολική λεία 60.000€, αρπάζοντας κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή, ενώ στην κατοχή τους φαίνεται πως οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Την παράνομη δράση τους ανέκοψαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντάς τους στο λιμάνι του Ηρακλείου και οδηγώντας τους, σήμερα, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, για την απολογία τους.

Advertisement

Advertisement

Με το πέρας της απολογίας τους, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 48χρονου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς ο ίδιος φαίνεται να βαρύνεται με πλούσιο ποινικό παρελθόν, όντας γνώριμος των αρχών για αντίστοιχα αδικήματα.

Η 41χρονη, με τη σειρά της, αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η σύλληψη του ζευγαριού έγινε με συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας και Λιμενικού, με ειδικό κλιμάκιο να τους ακινητοποιεί με τα όπλα προτεταμένα, καθώς ο 48χρονος φέρεται να απείλησε ότι θα ενεργοποιούσε χειροβομβίδα που είχε στην κατοχή του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια αλλά και ναρκωτικές ουσίες, ενώ η συνολική λεία από τη δράση τους εκτιμάται ότι αγγίζει τις 60.000 ευρώ.

Οι διαρρήξεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς πραγματοποιούνταν κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με παραβίαση κλειδαριών μέσω ειδικών εργαλείων, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών.