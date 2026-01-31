«Κινηματογραφική» ήταν η σύλληψη 48χρονου με βαρύ ποινικό παρελθόν στο λιμάνι του Ηρακλείου το απόγευμα της Τετάρτης από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Η σύλληψη έγινε λίγο πριν την επιβίβαση του 48χρονου και της 41χρονης φίλης του στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά. Σύμφωνα με το Cretalive, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, ενώ είχε τραυματιστεί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, με τον ίδιο να φέρει πάνω του χειροβομβίδα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ήταν να αναχωρήσει με την 41χρονη φίλη του με το πλοίο της γραμμής, με ένα λευκό Fiat Panda που είχαν μισθώσει στα μέσα Ιανουαρίου από τον Πειραιά και έπρεπε να το παραδώσουν στις 29 του μηνός. Στον 48χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί σχετικά πρόσφατα από τις φυλακές Κορυδαλλού μετά από έκτιση πολυετούς κάθειρξης, αποδίδονται από την Ασφάλεια Ηρακλείου 14 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών με τη μέθοδο της θραύσης του ομφαλού σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Κάποιες εκκρεμούσαν από το καλοκαίρι του 2025, με την εξιχνίαση να έρχεται με νέες διαρρήξεις των τελευταίων ημερών. Στο όχημα βρέθηκαν περίπου 2.500 ευρώ και κλεμμένα κοσμήματα.