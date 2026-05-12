Για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας (οπότε πρακτικά θα τελειώσουν την Παρασκευή στις 12 του μήνα).

Στα γυμνάσια η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου ως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

To χρονοδιάγραμμα για τα Λύκεια διαμορφώνεται έτσι ώστε να γίνουν οι προαγωγικές/ απολυτήριες εξετάσεις και μετά οι Πανελλαδικές. Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν οι προαγωγικές για τους μαθητές της Α΄ και Β’ Λυκείου (18 Μαΐου- 12 Ιουνίου) και οι απολυτήριες για αυτούς της Γ’ Λυκείου (18 Μαΐου- 25 Μαΐου). Οι Πανελλαδικές αρχίζουν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 για τα ΕΠΑΛ.