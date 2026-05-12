Το υποβρύχιο «Πρωτεύς S-113» παραδόθηκε τη Δευτέρα ως μουσείο στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στο Παλαιό Φάληρο: Θα αποτελέσει μόνιμο ιστορικό έκθεμα του Πολεμικού Ναυτικού στο υπό κατασκευή Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης.

Το υποβρύχιο καθελκύστηκε στο Κίελο την 23 Νοεμβρίου 1972 και κατέπλευσε στην Ελλάδα την 16η Μαρτίου 1973 αποτελώντας το τέταρτο κατά σειρά υποβρύχιο τύπου 209/1100 του Πολεμικού Ναυτικού. Μισό αιώνα σχεδόν μετά, τον Μάιο του 2022 και έχοντας διανύσει περί τα 260.000 ναυτικά μίλια και 50 χρόνια υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό, το «ΠΡΩΤΕΥΣ» παροπλίστηκε για να καταστεί το πρώτο μουσείο υποβρύχιο που αποκτά η χώρα μας.

Εκθέματα του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ», που κατασκευάζεται με εξ ολοκλήρου δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δράμας «Κύκλωψ», θα αποτελούν τα πλωτά του ΠΝ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ», Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ», το Hellas Liberty κυριότητος του ΥΝΑΝΠ, και το «ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ» κυριότητος του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου στην περίπτωση που αυτό αποκατασταθεί.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, η τελετή παράδοσης έλαβε χώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημητρίου – Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ, του Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, και του Αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Παρόντα ήταν και βουλευτές/ στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, του ναυτιλιακού κόσμου, τοπικών Αρχών και φορέων.

Στον πρόεδρο της ΑΜΚΕ Αναστάσιο – Άρη Θεοδωρίδη απονεμήθηκε ο βαθμός του Υποναυάρχου επί τιμή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η συγκεκριμένη δωρεά είναι η δεύτερη κατά σειρά του ευεργέτη, δωρητή της αποκατάστασης της Οικίας Παύλου Μελά στην Κηφισιά. Εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας του Ομίλου Mytilineos ΕΛΕΜΚΑ παρευρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ιωάννης Μυτιληναίος.

Σκοπός του Πάρκου είναι η προβολή της ελληνικής ναυτοσύνης και η διατήρηση της κραταιάς θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια κοινότητα, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας δήλωσε πως «για μας τους Έλληνες η θάλασσα είναι στοιχείο ταυτοτικό. Είναι πεδίο δημιουργίας, επικοινωνίας, οικονομικής ανάπτυξης, αλλά συγχρόνως στην μακρότατη ιστορία μας και χώρος αγώνα, θυσίας, μάχης για την ελευθερία.Μέσα από τη θάλασσα έχει διαμορφωθεί η εξωστρέφεια του έθνους και έχει οικοδομηθεί. η διαχρονική μας σχέση με τα άλλα κράτη και τις άλλες κοινωνίες. Και αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετεί το Πάρκο, τη διατήρηση αυτής της αίσθησης συνέχειας, τη δημιουργία ενός ζωντανού τόπου μνήμης και παιδείας, όπου οι Έλληνες πολίτες, αλλά ιδίως η νέα γενιά, τα μικρά παιδιά, θα μπορούν να προσεγγίζουν βιωματικά τη μεγάλη ναυτική παράδοση της Πατρίδας μας. Έτσι, η ιστορία δεν θα παραμένει ένα αποτύπωμα μιας διήγησης ή μιας ανάγνωσης, αλλά θα λειτουργεί απτά ως εκπαιδευτική δύναμη, ως θεμέλιο αυτογνωσίας, τελικά ως δημιουργία βιωματικής σχέσης με το Πολεμικό Ναυτικό».

