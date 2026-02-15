Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κυπαρισσία, σημειώθηκαν διαρρήξεις σε κατοικίες που είχαν ήδη υποστεί ζημιές από τη θεομηνία.

Στην πρώτη περίπτωση, μόνιμη κατοικία πλημμύρισε όταν τα νερά άρχισαν να εισβάλλουν στο υπόγειο, ενώ ταυτόχρονα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προσωρινά σε άλλο κατάλυμα. Όταν επέστρεψαν, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι: ντουλάπια και συρτάρια ήταν ανοιγμένα και χρήματα καθώς και κοσμήματα είχαν αφαιρεθεί.

Μέσα σε 10 λεπτά οι διαρρήκτες διέλυσαν σπίτι

Λίγες ημέρες αργότερα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, διαρρήκτες εισέβαλαν και σε γειτονική κατοικία, οι ιδιοκτήτες της οποίας διαμένουν στην Αθήνα. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν από τον συναγερμό και έσπευσαν στην Κυπαρισσία, όπου αντίκρισαν εικόνες καταστροφής. Οι δράστες, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη κ. Κώστα, είχαν φέρει μαζί τους κουβά με νερό, ξήλωσαν τον μηχανισμό του συναγερμού και τον πέταξαν μέσα για να τον αχρηστεύσουν.

Στη συνέχεια έσπασαν τις πόρτες και, μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, άνοιξαν όλα τα ντουλάπια και τα συρτάρια, αφαιρώντας όσα κοσμήματα υπήρχαν στο σπίτι. Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, ο χωματόδρομος που οδηγεί στις κατοικίες έχει καταστραφεί από τη βροχή και τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνηση στην περιοχή, γεγονός που φαίνεται πως διευκόλυνε τη δράση των επιτήδειων μέσα στο σκοτάδι.

Οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, επισημαίνοντας ότι οι διαρρήξεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή.