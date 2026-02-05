Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κυπαρισσία και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας η έντονη βροχόπτωση που πέφτει από το πρωί στην περιοχή με το 112 να ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Θάρρος News τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Καλού Νερού, όπου έχουν πλημμυρίσει τμήματα του οδοστρώματος, επιχειρήσεις καθώς και ορισμένες κατοικίες, δημιουργώντας δυσχέρειες τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ήδη έχουν καταγραφεί κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί στο σημείο προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο χωριό Καρυές, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, καθώς και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, με δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Πλημμύρισαν σπίτια στον Πύργο – Πυροσβέστες κουβαλούν στα χέρια κατοίκους

Η δυνατή νεροποντή που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στον Πύργο είχε ως αποτέλεσμα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης. Στην οδό Παπαναστασίου, το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό οικογένειας από σπίτι.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια τους ενοίκους αλλά και το σκυλάκι της οικογένειας, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνσή τους από εκεί. Παράλληλα, αρκετά είναι τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε σχολεία της περιοχής, τα οποία εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας.