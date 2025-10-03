Θρίλερ επικρατεί στην Πάρο με έναν άνδρα, αφγανικής καταγωγής περίπου 40 ετών, που βρέθηκε νεκρός από μαχαιριές στο σπίτι του στην περιοχή της Νάουσας.

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε ο εργοδότης του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι. Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ και έτσι ο εργοδότης του τον αναζήτησε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Επί τόπου μετέβη κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.