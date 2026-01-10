Αν το Σάββατο θυμίζει «κλασικό» ελληνικό χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές/καταιγίδες και δυνατούς νοτιάδες-δυτικούς, η Κυριακή αλλάζει τη φυσιογνωμία του καιρού: μπαίνουν βορειοδυτικοί και στη συνέχεια βόρειοι άνεμοι, η θερμοκρασία πέφτει από τα βόρεια και ανοίγει ένα σύντομο, επιλεκτικό παράθυρο για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Το μεγάλο ερώτημα, όπως πάντα, είναι η Αττική και εκεί η εικόνα παραμένει «μπερδεμένη».

Η μετεωρολογική συζήτηση της HuffPost Greece και του Τέρενς Κουίκ με τον Στράτη Βουγιούκα, Φυσικός Μετεωρολόγος συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά: Τί γίνεται σήμερα, πού χτυπάει ο άνεμος, ποια νησιά κινδυνεύουν περισσότερο από προβλήματα στις μετακινήσεις και – κυρίως – πόσο ρεαλιστικό είναι να δούμε χιόνι στην Αθήνα.

Σάββατο: Βροχές/καταιγίδες και πολύ ισχυροί άνεμοι

Για σήμερα, το «πακέτο» περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, αλλά το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο άνεμος: δυτικοί–νοτιοδυτικοί 7–8 μποφόρ, με πιθανότητα τοπικά ακόμη ισχυρότερων ριπών στο Αιγαίο από το μεσημέρι προς το βράδυ.

Κοινώς; Αν έχεις σχέδια για ταξίδι, ειδικά νησιωτικό, κράτα μικρό καλάθι.

Μπορεί να έχουμε απαγορευτικό;

Ο Βουγιούκας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για προβλήματα κυρίως στις Κυκλάδες και το Ικάριο, σε τμήματα νοτιοανατολικά, ανατολικά και κεντρικά του Αιγαίου. Με τέτοια ένταση ανέμων, το «απαγορευτικό» δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι το κλασικό ελληνικό «βλέπουμε και πράττουμε» ανάλογα με τις ριπές.

Κυριακή: Γυρίζει ο άνεμος, πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται τοπικά χιόνια

Από την Κυριακή ξεκινά μεταβολή: Οι άνεμοι γίνονται βορειοδυτικοί και στη συνέχεια βόρειοι, ενώ η έντασή τους πέφτει λίγο (περίπου 5–6 μποφόρ). Το πιο ουσιαστικό όμως είναι η πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια.

Πού βλέπουμε χιόνι;

Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ της Κυριακής: Μακεδονία και Θράκη με τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο.

Μέσα στη νύχτα (και έως τα ξημερώματα της Δευτέρας): επιλεκτικά τμήματα Θεσσαλίας, Σποράδων και Εύβοιας, επίσης σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Σημαντική διευκρίνιση: δεν μιλάμε για «μεγάλο, γενικευμένο χιόνι». Το πέρασμα, όπως λέει, είναι γρήγορο, άρα τα φαινόμενα θα έχουν περιορισμένη διάρκεια.

Πού περιμένουμε πιο «σοβαρές» χιονοπτώσεις;

Ο μετεωρολόγος ξεχωρίζει τη Λήμνο και τη Θάσο, καθώς και τις Σποράδες, θυμίζοντας ότι και στο πρόσφατο αντίστοιχο επεισόδιο αυτές οι περιοχές είχαν δει χιόνι (μαζί με τμήματα της Εύβοιας).

Και η Αττική; Εκεί είναι το «δύσκολο»

Αν η Αθήνα είναι το «μεγάλο χωριό» που ρωτάει πάντα «θα το στρώσει;», αυτή τη φορά η απάντηση είναι πιο… προσεκτική από ποτέ. Ο Στρατής Βουγιούκας περιγράφει μια ψυχρή εισβολή μεν σημαντική ως προς το ψύχος, αλλά με τέτοιο τρόπο προσέγγισης και τόσο γρήγορη απομάκρυνση, που δεν δίνει χρόνο στο σύστημα να «δουλέψει» φαινόμενα στην Αττική.

Τι δείχνουν τα περισσότερα σενάρια; Ξερό κρύο, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι