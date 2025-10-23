Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και την έννοια της αποταμίευσης, μέσω της επαφής τους με τεκμήρια οικονομικής και τραπεζικής ιστορίας και της εισαγωγής τους σε βασικούς όρους της οικονομίας. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν τα δικά τους «εργαλεία» αποταμίευσης και θα «επιβραβευθούν» για τις γνώσεις τους.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418057, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr