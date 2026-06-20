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Παρά το γεγονός ότι αρκετά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους φέρουν στο πίσω μέρος τους το χαρακτηριστικό σύμβολο του ιχθύος, ελάχιστοι γνωρίζουν τη βαθύτερη σημασία του. Το μικρό αυτό έμβλημα, που συχνά τοποθετείται ως αυτοκόλλητο στο πορτ-μπαγκάζ ή στο πίσω τζάμι, δεν σχετίζεται ούτε με διατροφικές προτιμήσεις ούτε με αστρολογικά σύμβολα, αλλά με μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στον Χριστιανισμό.

Η ιστορία του συμβόλου του ιχθύος φτάνει περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πίσω, στην εποχή των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Σε μια περίοδο διωγμών και δυσκολιών, οι πρώτοι πιστοί χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σχήμα ως έναν διακριτικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ τους. Το σύμβολο λειτουργούσε σαν κρυφός κώδικας, που τους επέτρεπε να εκφράζουν την πίστη τους χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτοί.

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Μία από τις πιο διαδεδομένες ερμηνείες συνδέει τον ιχθύ με τα αρχικά της φράσης «Ἰησοὺς Χριστὸς Θεοὺ Υἱὸς Σωτήρ», τα οποία σχηματίζουν τη λέξη «ΙΧΘΥΣ», δίνοντας έτσι στο σύμβολο μια βαθιά θεολογική σημασία που ξεπερνά την απλή εικόνα ενός ψαριού.

Με την πάροδο των αιώνων, το έμβλημα αυτό πέρασε από τις κατακόμβες και τους κρυφούς τόπους συνάντησης των πρώτων Χριστιανών στη σύγχρονη εποχή, όπου επανεμφανίστηκε πιο έντονα τη δεκαετία του 1970 ως αυτοκόλλητο σε οχήματα, κυρίως ως έκφραση πίστης.

Σήμερα, αν και δεν συναντάται τόσο συχνά όσο παλαιότερα, το σύμβολο του ιχθύος παραμένει ένα διακριτικό αλλά διαχρονικό σημάδι με ιστορία χιλιάδων ετών, που συνεχίζει να εμφανίζεται στους δρόμους χωρίς να τραβά απαραίτητα την προσοχή.