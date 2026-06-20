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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026