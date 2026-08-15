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Στην Τήνο, το μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας της Τήνου, με χιλιάδες πιστούς να καταφθάνουν στο νησί προκειμένου να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Ανάμεσα στους προσκυνητές είναι και πολλοί που φτάνουν έχοντας εκπληρώσει το τάμα τους, ακόμη και γονυπετείς.

Χθες το βράδυ τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του καταδρομικού «Έλλη», 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο, ανήμερα της εορτής της Παναγίας.

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Σήμερα, οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με τη λαμπρή και επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας. Το Ιερό Κουβούκλιο θα περάσει πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος των πιστών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβλητικό σκηνικό, όπου η θρησκευτική κατάνυξη συναντά τη μεγαλοπρέπεια των εορταστικών εκδηλώσεων.