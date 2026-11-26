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Στην εκδήλωση συμμετείχαν είκοσι τρεις Έλληνες σχεδιαστές και brands, ενώ πάνω από διακόσιες πενήντα καλεσμένες στήριξαν έμπρακτα το έργο του σωματείου.

Τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την αγορά διαδερμικού καπνογράφου που προορίζεται για το νέο Ιατρείο Μελέτης Ύπνου του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία».

Το MDA Ελλάς βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις ετήσιες εκδηλώσεις του για τη χρηματοδότηση των σκοπών του και τη γνωστοποίηση του έργου του.

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Το Σωματείο MDA Ελλάς πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία, στις 18 Νοεμβρίου, την καθιερωμένη ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή του «Christmas Shopping Fair», καθώς και το φιλανθρωπικό του γεύμα, ανοίγοντας την εορταστική περίοδο, με στόχο την ενίσχυση του έργου του.

Στο Christmas Shopping Fair συμμετείχαν 23 Έλληνες σχεδιαστές και αναγνωρισμένα ελληνικά brands, που στήριξαν το MDA, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.

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Πιο συγκεκριμένα: Agora Deco & Deli, All about Eve, Anasa candles, Artemide, AtoJ, Dozia K., Fine Stationery, Jacadi Paris, Lalaounis, Mataroe, Morhéa, Muses Corfu, Nakas Concept Store, Olga Karavarveris, Reve de la maison, Rhea Kalo, Sophia Skaperdas, the Sweet Spot, Uku Candles, Vildiridis, Vourakis, Zoe K και Τσίκου Furs.

Το γεύμα, που ακολούθησε στον χώρο του Ecali Club, συγκέντρωσε πάνω από 250 καλεσμένες, Mέλη και φίλες του Σωματείου, οι οποίες τίμησαν με την παρουσία τους την προσπάθεια του MDA Ελλάς και συνέβαλαν στη διάδοση του πολύτιμου έργου του.

Το MDA Ελλάς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τους συμμετέχοντες δημιουργούς καθώς και τα Μέλη του για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Χορηγοί της εκδήλωσης: The Ecali Club, Malamatina Winery

Υποστηρικτές: Coca-Cola Τρία Έψιλον, The Sweet Spot

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την αγορά ενός διαδερμικού καπνογράφου για το νέο Ιατρείο Μελέτης Ύπνου για παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις που εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε προς λειτουργία στις 22.10.2026 στη ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείου παίδων “η Αγία Σοφία”.

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Το Ιατρείο αποτελεί δωρεά του MDA Ελλάς στο νοσοκομείο και υλοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Eurolife FFH, καθώς και με τη συμβολή των μελών και των φίλων του Σωματείου.

Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια από πολλές πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να κάνει θαύματα.

Το MDA Ελλάς δεν είχε και δεν έχει καμία κρατική επιχορήγηση σε όλη την πορεία του έργου του. Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις μας υλοποιούνται με την ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους σκοπούς του MDA Ελλάς, αλλά και το σημαντικότερο μέσο για τη γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύτερο κοινό αποτελούν οι εκδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του MDA Ελλάς μπορείτε να βρείτε στο www.mdahellas.gr





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