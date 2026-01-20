Το Ίδρυμα Ευγενίδου φιλοξένησε την εκδήλωση «Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις: Το παρελθόν, πυξίδα για το μέλλον» των Ναυτικών Χρονικών, σε συνεργασία με την Isalos.net, με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με αφορμή την παρουσίαση της νέας, 4ης έκδοσης του βιβλίου του καθηγητή κ. Γιάννη Θεοτοκά, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης, επιχειρηματικής πρακτικής και θεσμικού προβληματισμού, σε έναν χώρο που διαχρονικά συνδέεται με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη ναυτιλία.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών της ελληνικής ναυτιλιακής, ακαδημαϊκής και θεσμικής κοινότητας, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή» κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, με αλφαβητική σειρά, οι:

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος Ιδρύματος Ευγενίδου

Αντώνης Κανελλάκης, Director, Alpha Bulkers, Pantheon Tankers & Alpha Gas Group

Αθανάσιος Μαρτίνος, Managing Director, Eastern Mediterranean Maritime Limited

Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση

Ιωάννης Πλατσιδάκης, Επίτιμος Πρόεδρος INTERCARGO

Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ανέδειξε το βιβλίο του κ. Θεοτοκά ως ένα ουσιαστικό εργαλείο κατανόησης της ναυτιλίας ως σύνθετου οικονομικού και θεσμικού συστήματος, που γεφυρώνει τη θεωρία με την πράξη και συμβάλλει στον δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο για το μέλλον του κλάδου.

Αναφερόμενος στο ESG, υπογράμμισε ότι πρόκειται για αναγκαίο πλαίσιο μόνο όταν συνδέεται με την πραγματική λειτουργία της ναυτιλίας και με επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας γραφειοκρατικής ή δογματικής εφαρμογής.

Σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και ότι χωρίς σαφείς κανόνες ευθύνης και ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωση και τις ανισότητες στον κλάδο, αντί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η ευελιξία της ελληνικής ναυτιλίας δεν είναι ζήτημα τύχης αλλά συνειδητής επιλογής, βασισμένης στην ισορροπία μεταξύ κανονιστικής συμμόρφωσης και ταχύτητας αποφάσεων, στη διαχείριση ρίσκου και στη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους.

Στον χαιρετισμό του, ο καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καλωσόρισε το κοινό και συνεχάρη τον συγγραφέα για τη νέα έκδοση του βιβλίου του. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα της ελληνικής ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια ηγετική της θέση δεν κατακτήθηκε μέσω μίμησης ξένων πρακτικών, αλλά μέσα από τη διαμόρφωση ενός αυτόνομου μοντέλου διοίκησης, λήψης αποφάσεων και ευελιξίας, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου. Όπως σημείωσε, μπροστά στις βαθιές και ταχύτατες αλλαγές, καθώς και στους ασύμμετρους κινδύνους των γεωπολιτικών εξελίξεων, το ζητούμενο δεν είναι η κατάργηση αυτού του μοντέλου, αλλά η εξέλιξή του, ώστε να παραμείνει αποδοτικό και να επιτρέψει στις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις όχι μόνο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, αλλά και να συνεχίσουν να διαμορφώνουν τις εξελίξεις, όπως έκαναν επί δεκαετίες.

Παράδοση και σύγχρονη ναυτιλιακή πραγματικότητα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι παραδόσεις και οι πρακτικές που έχουν διαμορφώσει ιστορικά το ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και ο βαθμός στον οποίο εξακολουθούν να επηρεάζουν τη στρατηγική και τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σήμερα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών μεταβολών.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι, παρά τη μακρά εμπειρία της ναυτιλίας σε συνθήκες αστάθειας, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν πρωτόγνωρες προκλήσεις. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία εξακολουθούν να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Ένα ζωντανό εργαλείο γνώσης

Μιλώντας για τη νέα έκδοση του βιβλίου του, ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Θεοτοκάς επισήμανε ότι η διαρκής επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του αντανακλούν τη φιλοδοξία του να παραμένει ένα ζωντανό και χρήσιμο εργαλείο, τόσο για την ακαδημαϊκή διδασκαλία όσο και για την κατανόηση της σύγχρονης ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της ναυτιλίας, της ναυτικής εργασίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και διακεκριμένα στελέχη της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.

