Σε μια λεπτομερέστατη καταγραφή για το 2025 προχώρησε η πλατφόρμα ερωτικού περιεχομένου Pornhub, παρουσιάζοντας τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη απήχηση, τις τάσεις αναζήτησης ανά χώρα, τα δημογραφικά δεδομένα των χρηστών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν την επισκεψιμότητα οι εθνικές αργίες και η Πρωτοχρονιά.

Στο κομμάτι που αφορά τις δημοφιλέστερες κατηγορίες σε κάθε χώρα, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από την Ρωσία. Παρά το γεγονός πως οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας απαγορεύεται, η κορυφαία αναζήτηση των Ρώσων ήταν το περιεχόμενο transgender. Από την άλλη μεριά, για την Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν πως η κατηγορία Milf βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Credits: Pornhub.com/insights

Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία η προτίμηση στρέφεται σε βίντεο με λεσβιακό περιεχόμενο, στον Καναδά κυριαρχεί η κατηγορία με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ σε Γροιλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας προτιμώνται τα transgender βίντεο. Στη Βραζιλία η κατηγορία «brazilian» έχει την πρωτιά, στις βόρειες χώρες της Νότιας Αμερικής ξεχωρίζει η κατηγορία «Ebony», ενώ στη δυτική ακτή και τον νότο της ηπείρου η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα συγκεντρώνει το «Anal». Η ίδια κατηγορία είναι πρώτη σε Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ στη Γαλλία προηγείται το French, στην Ιταλία το Italian και στη Γερμανία το German.

Στην Αφρική, το περιεχόμενο «Arab» κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα της ηπείρου, ενώ σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη επικρατεί η κατηγορία «Ebony». Εξαιρέσεις αποτελούν το Σουδάν, όπου προτιμάται το «Lesbian» και η Σομαλία, όπου η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά το «Indian».

Οι χώρες που χρησιμοποιούν περισσότερο το Pornhub

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο όρος «hentai» παραμένει η πιο δημοφιλής αναζήτηση των χρηστών του Pornhub, με το «milf» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Το hentai αποτελεί υποκατηγορία των ιαπωνικών manga και anime, γνωστή για τους έντονα σεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες της.

Σχετικά με τις χώρες με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κατέχουν την πρωτιά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το Μεξικό ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Γαλλία είδε την κατάταξή της να πέφτει κατά τέσσερις θέσεις μετά την επιβολή σχετικών περιορισμών στη χώρα. Οι Φιλιππίνες διατηρούν την τρίτη θέση, η Βραζιλία ακολουθεί στην τέταρτη και η Γερμανία στην πέμπτη. Η Βρετανία, αντίθετα, σημείωσε πτώση τριών θέσεων μέσα στο 2025.

Μέση ηλικία τα 38 έτη

Η ηλικιακή ομάδα 18–24 ετών αντιστοιχεί πλέον στο 29% του συνολικού κοινού, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Μαζί με την κατηγορία 25–34, η οποία αντιπροσωπεύει το 23% των επισκεπτών (μείωση κατά 1%), οι δύο ομάδες συγκεντρώνουν πάνω από το μισό της συνολικής κίνησης στο Pornhub.

Η ηλικιακή ομάδα 35–44 ετών καλύπτει το 17% των συνολικών επισκεπτών, ενώ οι χρήστες 45–54 ετών αποτελούν το 14%. Το 10% αντιστοιχεί στην κατηγορία 55–64, και το μικρότερο ποσοστό, μόλις 7%, αφορά άτομα άνω των 65 ετών. Στη φετινή αναφορά επιβεβαιώνεται ξανά ότι οι εθνικές αργίες, αλλά και η αλλαγή του χρόνου, επηρεάζουν εμφανώς την κίνηση στην πλατφόρμα.

Η μεγαλύτερη κάμψη στην επισκεψιμότητα καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σημειώθηκε μείωση 33,8%. Στην Πολωνία, το Πάσχα οδήγησε σε πτώση 31%, ενώ στη Χιλή οι Fiestas Patrias προκάλεσαν υποχώρηση 30,5%.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, το Pornhub χαρακτηρίζει τη μείωση αναμενόμενη: από το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου η κίνηση μειώνεται σημαντικά, με την Κολομβία να καταγράφει πτώση 65%, τις Φιλιππίνες 61% και τη Χιλή 60%. Αντίθετα, η Αίγυπτος παρουσίασε μόλις 11% μείωση, κάτι που αποδίδεται στο ότι η χώρα είναι κατά πλειονότητα μουσουλμανική και το αντίστοιχο νέο έτος γιορτάζεται σε διαφορετική ημερομηνία.

