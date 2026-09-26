Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι πρώτες νιφάδες της νέας σεζόν έπεσαν στον Όλυμπο, με το Οροπέδιο των Μουσών να ντύνεται στα λευκά τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ημερολογιακά βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπώρου.

Advertisement

Advertisement

Οι εικόνες από τον Όλυμπο αποτυπώνουν το τοπίο καλυμμένο από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.

Το πρώτο χιόνι σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας ακόμη χειμερινής περιόδου στις ψηλότερες κορυφές του «θρόνου των θεών», με τους λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας να περιμένουν πλέον τις επόμενες εξορμήσεις στον χιονισμένο Όλυμπο.